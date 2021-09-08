Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года

Член кабинета министров России Александр Новак и уполномоченный немецкого правительства по вопросам транзита российского газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили использование украинской газотраспортной системы после 2024 года. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«В ходе рабочей встречи обсуждалась возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года. Стороны договорились продолжить соответствующие консультации», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, на встрече были затронуты актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии. Новак назвал Германию ключевым партнером топливно-энергетического комплекса России в Европейском союзе.

Российский вице-премьер отметил, что партнерство в газовой сфере — неотъемлемая часть сотрудничества России и Германии. Так, в 2023 году страны отметят 50-летний юбилей с начала поставок газа.

Ранее стало известно, что в августе 2021 года объем поставок газа из Европы на Украину вырос до максимума за текущий год.