Европа увеличила до максимума поставки газа на Украину

В августе объем поставок газа из Европы на Украину вырос до максимума за текущий год. Об этом сообщил на своем официальном сайте Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ). Уточняется, что в августе Украина импортировала почти 567 млн кубометров газа из ЕС. По сравнению с июлем импорт газа в августе увеличился на 68 млн кубометров.

В основном поставки сырья шли из Польши, на этом направлении фиксируется пятикратный рост.

Также в августе была осуществлена тестовая поставку газ по Трансбалканскому газовому коридору – из Румынии. Из этой страны в августе было импортировано 2,2 тыс. кубометров. Тестирование данного направления будет продолжено. «Мы продолжаем работу над развитием маршрутов транспортировки природного газа на Транcбалканском направлении для увеличения мощностей импорта. Это будет способствовать диверсификации источников газа и лучшему сотрудничеству с нашими международными партнерами», — уточнил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

На 1 сентября объем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) на Украине составлял 18 млрд кубометров, что почти на треть меньше, чем за тот же период 2020 года. Сейчас Украина не закупает газ в России напрямую, однако имеет право на реверс. Речь идет об отборе транзитного газа, идущего из России в Европу.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что «Газпром» не бронирует дополнительные мощности для увеличения транзита газа европейским потребителям.