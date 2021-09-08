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Бензин дешевеет неделю после двухмесячного роста

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

За неделю с 30 августа по 6 сентября стоимость бензина снизилась на 0,31%, до этого цена топлива росла в течении восьми недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

В сентябре бензин подешевел на 0,27%, однако с начала года его цена выросла на 6,35%. Что касается дизельного топлива, то его стоимость за последние семь дней уменьшилась на 0,14%.

В Министерстве энергетики снижение цены топлива связали с исполнением обязательств по насыщению внутреннего рынка нефтяными компаниями.

«Динамика поставок топлива на биржевые торги стабильно превышала утвержденные нормативы. Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению», — объяснили в Минэнерго.

Ведомство отметило повышенный спрос на топливо в августе. Чтобы его удовлетворить на рынок было поставлено 1 792 тыс. тонн бензина Аи-92 и 1 460 тыс. тонн бензина Аи-95, что соответствует и превышает соответственно средний уровень 2019–2020 гг.

Ранее сообщалось, что правительство не ожидает повышения цен на бензин.

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