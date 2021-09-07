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В Минфине заявили, что транш МВФ для России станет частью золотовалютных резервов

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Yuri Gripas/Reuters

Замминистра финансов Тимур Максимов заявил, что полученные от Международного валютного фонда (МВФ) средства станут частью государственных международных резервов России.

«Сам актив — специальные права заимствования (SDR) — ограниченный в своей ликвидности, это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом... Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть» — заявил Максимов на телеканале «Россия 24».

По его словам, у России вышеупомянутых проблем нет, поэтому «для нас этот актив большой роли не сыграет».

Ранее Центробанк сообщил, что международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $618,2 млрд на 1 сентября. Только за неделю с 20 до 27 августа они увеличились на $20 млрд, до $615,6 млрд. Сообщалось, что ключевой составляющей прироста, вероятно, стало получение Россией поддержки от МВФ.

В конце августа МВФ выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) — это искусственно созданное средство для платежных расчетов фонда.

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