В Минфине заявили, что транш МВФ для России станет частью золотовалютных резервов

Замминистра финансов Тимур Максимов заявил, что полученные от Международного валютного фонда (МВФ) средства станут частью государственных международных резервов России.

«Сам актив — специальные права заимствования (SDR) — ограниченный в своей ликвидности, это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом... Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть» — заявил Максимов на телеканале «Россия 24».

По его словам, у России вышеупомянутых проблем нет, поэтому «для нас этот актив большой роли не сыграет».

Ранее Центробанк сообщил, что международные резервы РФ обновили исторический максимум и составили $618,2 млрд на 1 сентября. Только за неделю с 20 до 27 августа они увеличились на $20 млрд, до $615,6 млрд. Сообщалось, что ключевой составляющей прироста, вероятно, стало получение Россией поддержки от МВФ.

В конце августа МВФ выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) — это искусственно созданное средство для платежных расчетов фонда.