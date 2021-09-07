Россияне боятся бронировать туры на Новый год даже по акции

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что пока российские туристы в этом году опасаются бронировать туры на Новый год заранее. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Уже открыты программы раннего бронирования на зиму, и это касается, в первую очередь, горнолыжных туров. Это тот вид туризма, который бронируется более или менее не в последний момент. Но даже по акциям раннего бронирования, по которым туры на зиму до 15 ноября можно купить со скидками от 25% до 30%, число желающих бронировать заранее невелико», — рассказала журналистам исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она отметила, что в настоящее время туристический спрос на период новогодних праздников и выходных не оформился вообще.

По словам Ломидзе, тенденцией прошедшего летнего сезона стало снижение глубины продаж, причем на всех направлениях. Тенденция начала набирать обороты еще в прошлом году, а в этом полностью закрепилась.

«И это объяснимо и понятно: они боятся, что закроются зарубежные направления, наши регионы. Опасаются, что сами заболеют, и придется переносить поездку», — заявила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали реже приезжать в Россию в период пандемии.