Москва надеется на обеспечение интересов российских предпринимателей в Гвинее

Россия внимательно следит за ситуацией в Гвинее, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы бы хотели видеть, чтобы ситуация вернулась в законное русло. Мы ожидаем, что бизнес-интересы наших предпринимателей не пострадают, что их интересы будут обеспечиваться», — заявил представитель Кремля.

При этом он добавил, что на данный момент российские власти не рассматривают вопрос о мерах поддержки бизнеса из-за возможного дефицита алюминия на фоне ситуации в Гвинее.

Ранее стало известно, что цена на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) выросла до максимальных значений впервые с мая 2011 года на фоне государственного переворота в Гвинее, поставившего под угрозу поставки бокситов из этой страны.

5 сентября в столице Гвинейской Республики стали появляться сообщения об интенсивной стрельбе около президентского дворца. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе. По некоторым данным, глава государства был захвачен.

При этом союз 18 оппозиционных партий Гвинеи «Движение за возрождение демократии в Гвинее» (CORED) отказался признать государственным переворотом отстранение президента страны Альфа Конде от власти.