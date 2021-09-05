В Мордовии может появиться особая экономическая зона

В столице Мордовии Саранске может появиться особая экономическая зона (ОЭЗ). Об этом рассказал в ходе рабочей поездки в республику министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом сообщает «Российская газета».

Планируется, что ОЭЗ будет располагаться на территории бывшего производственного светотехнического предприятия «Лисма» в столице республики. Это около 80 гектаров, обеспеченных инфраструктурой. В качестве альтернативы использования этих территорий — создание промышленного парка.

«Мы посоветуемся, выработаем единую позицию. Отличная площадка, которой надо заниматься, потенциальная точка роста», — сообщил Решетников.

Кроме того, в ходе визита глава Минэкономразвития обсудил социально-экономическое развитие региона с врио Главы республики Артемом Здуновым, а также посетил несколько предприятий Мордовии и провел совещание по вопросам развития региона. По словам министра, главной проблемой республики по-прежнему является самый высокий в стране уровень госдолга и связанные с этим ограничения.

«Сейчас ситуация взята под контроль. По поручению президента коммерческие кредиты регионов заменены бюджетными, долговая нагрузка снизилась», — подчеркнул Решетников.

Министр добавил, что в республике разработана программа финансового оздоровления, согласованная с Минфином РФ, которая принесла первые результаты.

Ранее сообщалось, что для развития Курильских островов правительство РФ создаст там свободную налоговую зону — большинство инвесторов и предпринимателей освободят от НДС, налогов на транспорт, землю, имущество и прибыль.