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Украина ждет компенсаций за «Северный поток — 2»

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Global Look Press

Киев начал подготовку юридической позиции по возможным компенсациям после запуска «Северного потока — 2», сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«Мы готовим юридическую позицию, которая будет иметь ссылки на соответствующие положения соглашения об ассоциации по доступу на рынок ЕС, о возможных компенсаторных моментах, на которые может рассчитывать Украина», — сказала она в интервью изданию «Слово и дело» (цитата по «Прайму»).

По ее словам, республике потребуется проведение консультаций с США и Германий по необходимым гарантиям после начала работы газопровода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за старт трехсторонних консультаций Украина-Германия-США для сохранения транзита через ГТС страны.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершится совсем скоро. Согласно директиве Евросоюза и решению Федерального сетевого агентства Германии, «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год.

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