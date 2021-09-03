Путин: экономическая жизнь в России восстанавливается

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что экономическая жизнь в стране восстанавливается, входит в привычное деловое русло, передает ТАСС.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что Путин открыл центр обслуживания гелиевых контейнеров во Владивостоке.

Накануне доцент ВШЭ и экономического факультета МГУ, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что возвращение к целевому уровню инфляции 4% может произойти в середине следующего года. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что инфляция «в обозримой перспективе» вернется к заданным значениям.

В августе глава Путин заявил, что Россия успешно проходит пандемию и лучше многих развитых стран. По словам главы государства, Россия практически восстановила докризисный уровень экономики.