В Минэнерго допустили сокращение нефтегазовых доходов из-за энергоперехода

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин, участвуя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что вследствие энергоперехода и декарбонизации, которые предстоят российское экономике, возможно сокращение нефтегазовых экспортных доходов, сообщает ТАСС.

«Потея конкурентоспособности, потеря ресурсной ренты и доходов, а уже от этого социальные проблемы, которые возникают. Мы этот вызов очень хорошо осознаем и стараемся к нему подходить прагматично», — заявил Сорокин.

По словам замминистра энергетики, у России есть несколько путей решения связанных с энергопереходом трудностей — развитие нефтехимической промышленности, водородной энергетики и применение технологии улавливания углерода.

Ранее заместитель министра энергетики Павел Сорокин назвал равновесный уровень цен на нефть при восстановлении рынка углеводородов.

По мнению Сорокина, диапазон цен от $55 до $60 является равновесным.