Natura Siberica обещает возобновить производство косметики

Производство косметики под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» будет продолжено, сообщила совладелица Natura Siberica Ирина Трубникова (текст заявления имеется в распоряжении у «Газеты.Ru»).

«Сейчас мы ведем переговоры с крупными холдингами на предмет поддержки в выпуске продукции под товарными знаками «Натура Сиберика», «Органик шоп» и другими нашими брендами. Мы не допустим остановки производственного цикла, о чем поспешил заявить новый менеджмент компании», — сказала Трубникова.

По ее словам, новый менеджмент не может справиться с управлением Natura Siberica. «Все видят, что сейчас в компании царит хаос, вызванный неправильными решениями и ломкой корпоративной культуры», — заявила она.

Совладелица компании сообщила, что за несколько недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, а после этого было отрезано финансирование подрядчикам.

«Первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней после рейдерского захвата компании. Сейчас новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков. Я как сооснователь компании приложу все усилия, чтобы не допустить остановки производства и найти компромиссное решение», — сказала Трубникова.

Ранее сообщалось, что Natura Siberica приостановила производство и работу торговых точек. Временно были закрыты десятки магазинов бренда и прекращен выпуск продукции из-за разрыва лицензионного контракта с владельцем части брендов компании. Об этом говорил президент компании Сергей Буйлов.