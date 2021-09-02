Сбер уже начислил пенсионерам более 60% соцвыплат от государства к 11.00 мск четверга

На счета клиентов СберБанка уже зачислено более 60% единовременных выплат для пенсионеров, оставшиеся средства поступят на счета также сегодня, сообщил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин на полях Восточного экономического форума.

«На 11.00 утра сегодняшнего дня по московскому времени в Сбербанке более 60% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов. Остальные выплаты будут зачислены сегодня до 17.00», — заявил Ведяхин.

По его словам, все системы банка работают штатно, клиенты получают выплаты без проблем.

2 сентября российские пенсионеры начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Указ о них был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова, социальные выплаты получат около 43 млн россиян.