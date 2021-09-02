Первые поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться в текущем году

Первые поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться в отопительном сезоне текущего года, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводит «Интерфакс».

«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток 2» на европейский рынок», — заявил Миллер.

Ранее гендиректор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов заявил, что «Газпром» завершает пуско-наладочные работы на «Северном потоке — 2» на первой нитке для начала поставок и завершает укладку второй нитки газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.