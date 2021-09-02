В правительстве не считают запрет на экспорт бензина необходимым

Министерство энергетики больше не рассматривает запрет на экспорт бензина в качестве меры по стабилизации рынка в России. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы считаем, что на сегодняшний день такой острой необходимости не существует, но мы продолжаем контролировать ситуацию», — сказал он на полях Восточного экономического форума.

По словам министра, сейчас ситуация на рынке бензина находится под контролем. «Сегодня мы видим, что спрос удовлетворен. Поставки бензина и Аи-92, и Аи-95 на рынок больше, чем в 2020 и в 2019 годах. Цены — наша задача удерживать их в районе инфляции», — подчеркнул Шульгинов.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак также высказался о том, что договоренности с бизнесом о поставках на биржу бензина помогли скорректировать цены на топливо. С наступлением осени, считает он, которая связана «с традиционным падением спроса», они выровняются еще больше. По его оценке, сейчас есть тенденция к восстановлению оптово-розничного рынка.

По данным Росстата, цена бензина в России за период с 17 по 23 августа выросла в 68 центрах субъектов. Самое заметное подорожание зафиксировали в Южно-Сахалинске – на 2,1%, Новосибирске – на 1,9%, Махачкале – на 1,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за этот период цены на бензин выросли на 0,2%.