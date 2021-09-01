Дивидендная доходность «Роснефти» составит 9-12% по итогам 2021 и 2022 гг.

Доходы на дивиденды по итогам 2021 и 2022 годов составит 9–12%, отметил в своем отчете инвестиционный банк J.P.Morgan. Такая доходность выше среднего отраслевого уровня.

В августе совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 рубля на акцию, или суммарно 191 млрд рублей. Этот уровень промежуточных дивидендов является рекордным для «Роснефти».

Коэффициент выплат дивидендов «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли – 50%.

«Учитывая последние результаты, а также то, что российская нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, можно ожидать, что ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10%. Это очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные значения», - отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Роснефть разумно сосредоточилась на своих ключевых активах, - говорится в отчёте J.P.Morgan, - продав хвостовые активы, которые отличались более высокими операционными затратами и более высокими выбросами СО2».

Ценные бумаги «Роснефти» являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. С конца декабря 2017 года, когда была утверждена стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций увеличилась более чем на 85%. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.