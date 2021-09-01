В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT.

По мнению законодателя, на пенсионера при утрате близкого человека накладывается не только тяжелая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы — при ощутимом снижении финансовых возможностей.

Чтобы поддержать данную категорию граждан Сухарев предложил ввести дополнительное ежемесячное пособие в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга. Выплаты будут производится в течение трех лет.

В соответствии с нынешним законодательством овдовевший пенсионер вправе перейти на пенсию умершего супруга.

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