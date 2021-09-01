Стоимость акций «Яндекса» выросла до 5653,2 рублей

Стоимость ценных бумаг «Яндекса» выросла до 5653,2 рублей на фоне покупки компанией доли сервиса Uber в нескольких совместных предприятиях, сообщает агентство «Прайм».

Акции «Яндекса» показывают устойчивый рост с 25 августа. За это время цена за акцию выросла на 11%. При этом во вторник, 31 августа, «Яндекс» объявил о покупке долей Uber'а в нескольких совместных предприятиях — «Яндекс.Еде», «Яндекс.Лавке», «Яндекс.Доставке» и сервисе беспилотных автомобилей. Кроме того, в «Яндекс.Такси» компания приобрела еще 4,5% акций, доведя свою долю в сервисе до 71%.

Общая стоимость сделки составила около $1 млрд.

В апреле акции «Яндекса» снизились на 7% после возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой.

Служба обвинила «Яндекс» в том, что компания предоставляет преференции собственным сервисам в поисковой выдаче в браузере.