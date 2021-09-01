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В России с 1 сентября вырос размер больничных по уходу за детьми

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В России с 1 сентября больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% . Он будет рассчитываться от суммы среднего заработка работника вне зависимости от его стажа, сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин выступил с соответствующими предложением о социальной поддержки семей в ходе послания Федеральному Собранию.

В начале июля сообщалось, что правительство направило 1 млрд рублей на оплату больничных по уходу за детьми. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, новый порядок не затронет работодателей, так как увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. При этом не потребуется оформлять другие дополнительные документы, все расчеты Фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.

Ранее Путин поручил досрочно, со второго августа, начать единовременные выплаты семьям по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет

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