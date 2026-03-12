Авиакомпания лишилась самолета из-за отказа заплатить пассажирке 36 тысяч рублей

Bild: лайнер Ryanair арестовали за долг перед пассажиркой на сумму €392,87

Австрийские судебные приставы наложили арест на самолет ирландского лоукостера Ryanair в аэропорту Линца из-за долга перед пассажиркой на сумму около 36 тысяч рублей. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Жительница коммуны Астен в июле 2024 года должна была вылететь рейсом Ryanair на Майорку, но рейс задержали на 13 часов, и она купила билет на другой перелет той же авиакомпании.

После возвращения авиакомпания компенсировала пассажирке стоимость несостоявшегося перелета, но отказалась оплачивать дополнительные издержки и компенсацию, на которых она настаивала.

Адвокат женщины направил перевозчику требование о выплате €392,87, однако деньги так и не поступили. В результате судебный пристав вместе с защитником поднялись на борт Boeing 737 в Linz Airport и конфисковали воздушное судно.

По словам адвоката Георга Вагенедера, командир экипажа предлагал немедленно погасить задолженность, но собирался сделать это банковской картой, а пристав отказался.

В Ryanair опровергают факт ареста самолета. Представитель перевозчика назвал сообщения об этом не соответствующими действительности.

Ryanair — сверхбюджетная ирландская авиакомпания, основанная в 1984 году. Является одним из самых известных европейских лоукостеров и лидирует среди них по числу обслуживаемых направлений. Несмотря на дешевизну билетов и многочисленные меры экономии, имеет один из самых высоких показателей безопасности в гражданской авиации.

