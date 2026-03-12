Размер шрифта
В Госдуме назвали низостью удар ВСУ по больнице в ДНР

Депутат Швыткин: РФ не должна зеркально отвечать на удары ВСУ по гражданским объектам
Россия не должна бить по гражданским объектам Украины в ответ на удар ВСУ по больнице в ДНР, чтобы не настраивать украинский народ против себя. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, назвав атаку противника «низостью».

«Должны ли мы отвечать зеркально ударами по гражданской инфраструктуре? Конечно же, нет. Украинский народ не виноват, что верхушка творит такие чудеса со странами запада. Мы не должны настраивать украинский народ против нашей страны и превращать наше государство в террористическое государство, как Украина. Когда противник не может нанести урон нашим подразделениям, он пытается бить по таким гражданским, беззащитным объектам как медицинские учреждения. Это низость, ничтожность их действий в части битвы по безоружным, по беззащитным людям, которые оказывают медицинскую помощь», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что Россия отвечает на подобные атаки продвижением на фронте. По словам Швыткина, Украина еще раз продемонстрировала отсутствие желания решать конфликт мирным путем.

«Безусловно, Россия отвечает на эти все удары. Здесь речь идет и о военных, и о политико-дипломатических усилиях. Военное — самое лучшее — это продвижение наших вооруженных сил, как отмечал верховный главнокомандующий, на всех участках фронта, уничтожение огневых точек противника различных. Если говорить по политико-дипломатии, удары украинского режима в данном случае еще раз говорят об отсутствии необходимости с их стороны проведения переговоров и мирного урегулирования украинского кризиса. Это еще раз подчеркивает, что Украина — это террористическое государство», — добавил он.

12 марта Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) 10 марта атаковали четырьмя беспилотниками медицинское учреждение в Донецкой народной республике (ДНР), где находились более 130 пациентов и около 50 медиков. В ведомстве уточнили, что в результате удара погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девятерых врачей, получили ранения разной степени тяжести.

Минобороны обвинило Киев в грубейшем нарушении международного гуманитарного права и норм человеческой морали, поскольку медучреждение никогда не использовалось в военных целях.

Ранее в Кремле рассказали об ответе России на ракетный удар ВСУ по Брянску.

 
