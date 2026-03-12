В МИД Ирана назвали условие для прохода судов по Ормузскому проливу

Багаи: судам для захода в Ормузский пролив надо получить разрешение от ВМС Ирана

Экипажи судов, которые хотят использовать Ормузский пролив, должны согласовать проход с Военно-морскими силами (ВМС) Ирана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи, пишет Mehr.

По словам дипломата, США и Израиль создали напряженную обстановку на Ближнем Востоке, которая может влиять на движение кораблей. При этом руководство Ирана не хочет, чтобы в Ормузском проливе было небезопасно, подчеркнул он.

«Судам нужно согласовать свой проход с Военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства», — добавил Багаи.

Иран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

12 марта портал Shafaq News написал, что иранские войска нанесли удары по двум танкерам у берегов Ирака. На судах, ставших целями из-за возможной связи с Соединенными Штатами, произошли возгорания.

Ранее военный эксперт рассказал, как Иран может перекрыть Ормузский пролив с помощью дронов.