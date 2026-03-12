РПЦ решила создать православный приход в Абу-Даби

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появится русский православный приход. Такое решение было принято на заседании Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ), сообщает сайт Московского патриархата.

Заседание состоялось 12 марта в резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столичном Даниловом монастыре под председательством самого предстоятеля РПЦ и стало первым с начала года.

Участники заседания заслушали доклад возглавляющего Отдел внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония и постановили:

«Учитывая согласие Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, учредить в Абу-Даби русский православный приход в честь Казанской иконы Божией Матери. Пастырское окормление новообразованного прихода поручить архимандриту Александру (Заркешеву), настоятелю храма святого апостола Филиппа в Шардже».

Запись об этом решении содержится в журнале №22 в протоколе заседания. Там же говорится, что открыть приход РПЦ в Абу-Даби попросили проживающие там «русскоязычные верующие». После их обращения был сделан запрос по этому поводу в Антиохийский патриархат.

В середине января патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X прислал главе РПЦ ответное письмо, в котором дал согласие на учреждение русского православного прихода в Абу-Даби и строительство храма.

