Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

РПЦ решила создать православный приход в Абу-Даби

Священный Синод РПЦ учредил православный приход в Абу-Даби
РИА Новости

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появится русский православный приход. Такое решение было принято на заседании Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ), сообщает сайт Московского патриархата.

Заседание состоялось 12 марта в резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столичном Даниловом монастыре под председательством самого предстоятеля РПЦ и стало первым с начала года.

Участники заседания заслушали доклад возглавляющего Отдел внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония и постановили:

«Учитывая согласие Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, учредить в Абу-Даби русский православный приход в честь Казанской иконы Божией Матери. Пастырское окормление новообразованного прихода поручить архимандриту Александру (Заркешеву), настоятелю храма святого апостола Филиппа в Шардже».

Запись об этом решении содержится в журнале №22 в протоколе заседания. Там же говорится, что открыть приход РПЦ в Абу-Даби попросили проживающие там «русскоязычные верующие». После их обращения был сделан запрос по этому поводу в Антиохийский патриархат.

В середине января патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X прислал главе РПЦ ответное письмо, в котором дал согласие на учреждение русского православного прихода в Абу-Даби и строительство храма.

Ранее русские православные храмы напугали европейскую разведку.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!