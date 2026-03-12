Размер шрифта
ЦАХАЛ начал новую серию атак по «Хезболле»

Армия Израиля начала широкомасштабную серию ударов по «Хесболле» в Южном Ливане
Israel Defense Forces via AP

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала новую волну атак по инфраструктуре «Хезболлы» в Южном Ливане. Об этом пресс-служба вооруженных сил сообщает в своем Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по террористической инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

До этого Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи поблагодарил ливанское движение «Хезболла» за поддержку Тегерана в конфликте с США и Израилем. Он заявил, что «самоотверженная «Хезболлах»», несмотря на все препятствия, пришла на помощь Исламской Республике в вооруженном конфликте.

12 марта в столице Ливана жильцы дома едва успели эвакуироваться перед ударом ВВС Израиля. Как отмечается, во время атаки были поражены два верхних этажа, их заволокло густым дымом. После чего на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи.

Ранее в США заявили, что «Железный купол» Израиля не справился с ракетным ударом «Хезболлы».

 
