Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

В Иране назвали условие для прекращения конфликта с США

Лариджани: Иран не прекратит конфликт, пока США не заплатят за свою агрессию
Morteza Nikoubazl/Reuters

Иран не прекратит конфликт, пока США не заплатят за свою агрессию в отношении Исламской Республики. Об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в соцсети X.

«Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно. Мы не отпустим вас, пока вы не признаете свою ошибку и не заплатите за нее», — написал он.

До этого Лариджани предупредил, что Иран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны. По его словам, если Вашингтон попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, то Тегеран сделает так, что «в течение получаса весь регион погаснет». Он добавил, что тьма создаст благоприятные условия для «охоты на американских военных».

12 марта иранский посол в России Казем Джалали заявил, что переговоры между Ираном, США и Израилем станут возможны только после того, как Тегеран поставит «агрессора» на место. По его словам, Исламская Республика не отказывается от переговоров, но не повторит ошибки предыдущих встреч. Посол отметил, что если будут переговоры, то Тегеран поставит свои условия. В частности, Соединенные Штаты должны будут компенсировать весь нанесенный Ирану ущерб и отменить санкции, уточнил Джалали.

Ранее в Иране назвали вероятную дату завершения конфликта с США и Израилем.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!