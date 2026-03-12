В Иране назвали условие для прекращения конфликта с США

Лариджани: Иран не прекратит конфликт, пока США не заплатят за свою агрессию

Иран не прекратит конфликт, пока США не заплатят за свою агрессию в отношении Исламской Республики. Об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в соцсети X.

«Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно. Мы не отпустим вас, пока вы не признаете свою ошибку и не заплатите за нее», — написал он.

До этого Лариджани предупредил, что Иран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны. По его словам, если Вашингтон попытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана, то Тегеран сделает так, что «в течение получаса весь регион погаснет». Он добавил, что тьма создаст благоприятные условия для «охоты на американских военных».

12 марта иранский посол в России Казем Джалали заявил, что переговоры между Ираном, США и Израилем станут возможны только после того, как Тегеран поставит «агрессора» на место. По его словам, Исламская Республика не отказывается от переговоров, но не повторит ошибки предыдущих встреч. Посол отметил, что если будут переговоры, то Тегеран поставит свои условия. В частности, Соединенные Штаты должны будут компенсировать весь нанесенный Ирану ущерб и отменить санкции, уточнил Джалали.

