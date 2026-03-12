Россиянам рассказали, как почки влияют на давление и работу мозга

12 марта отмечается Всемирный день почки. По оценкам специалистов, различными заболеваниями этого органа страдают около 14 млн россиян. Ученая Пермского Политеха объяснила, как формируются почки, почему они регулируют давление и когнитивные функции, а также кто чаще всего сталкивается с камнями в почках. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Почки начинают формироваться у человека очень рано — уже на третьей неделе беременности. Сначала возникает предпочка, которая существует всего несколько дней и не выполняет выделительной функции. Затем формируется первичная почка, а ко второму месяцу внутриутробного развития начинает работать постоянная почка.

«К моменту рождения почки уже способны поддерживать водно-солевой баланс, хотя их окончательное созревание завершается после появления ребенка на свет», — рассказала доктор медицинских наук, профессор ПНИПУ Лариса Волкова.

Почки выполняют сложную систему фильтрации крови. Около четверти крови, выбрасываемой сердцем, проходит через этот орган. В нефронах — микроскопических структурных единицах почек — сначала образуется первичная моча. Ее объем может достигать 180 литров в сутки. Затем полезные вещества возвращаются обратно в кровь, а токсины и избыток солей выводятся из организма. В итоге остается лишь 1,5–2 литра вторичной мочи.

Даже если человек долго не ест и не пьет, почки продолжают фильтровать кровь, поскольку в организме постоянно образуются продукты обмена веществ, такие как мочевина и креатинин.

Помимо фильтрации почки участвуют в регуляции артериального давления. Когда давление падает, они выделяют фермент ренин, запускающий цепочку реакций, которые приводят к сужению сосудов и задержке воды в организме. Это увеличивает объем циркулирующей крови и повышает давление.

Почки также играют важную роль в обмене витамина D. Именно здесь он превращается в активную форму — кальцитриол, который регулирует усвоение кальция и фосфора. Однако избыток витамина D может быть опасен: он способен привести к гипервитаминозу и даже острой почечной недостаточности.

В России почка остается самым часто пересаживаемым органом. По данным специалистов, из 3,8 тыс. трансплантаций донорских органов, выполненных в стране в 2025 году, более половины составили пересадки почек.

Почечная недостаточность влияет не только на физическое здоровье, но и на работу мозга. При накоплении токсинов в крови развивается уремическая энцефалопатия, которая может проявляться ухудшением памяти, заторможенностью и проблемами с концентрацией.

Камни в почках чаще всего возникают у мужчин — примерно в три раза чаще, чем у женщин. По словам ученых, это связано с гормональными особенностями, диетой и анатомией мочевыводящих путей. Риск также повышается в жарком климате, поскольку организм теряет больше жидкости, и соли легче образуют кристаллы.

Мочегонные продукты — например арбуз, огурцы, спаржа и зеленый чай — могут помогать поддерживать водно-солевой баланс у здоровых людей. Однако при наличии камней их употребление требует осторожности, поскольку усиленное выведение жидкости может спровоцировать движение камней и вызвать почечную колику.

