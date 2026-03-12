Размер шрифта
Мальчик, найденный после пропажи в Звенигороде, боролся за жизнь до последнего

РГ: найденный в Москве-реке пропавший мальчик 50 метров цеплялся за лед
Telegram-канал 112

Мальчик, которого накануне обнаружили в Москве-реке после нескольких дней поисков, до последнего пытался выбраться из водоема. Об этом сообщает «РГ» со ссылкой на главу ПСО №1 «Мособлпожспаса» Сергея Тепленина.

По словам источника, на льду на протяжении 50 метров спасатели обнаружили следы зацепов рук. Это может указывать на то, что ребенок цеплялся за лед, чтобы спастись, но тот был слишком хрупким, поэтому пострадавший ушел на дно.

На данный момент продолжаются поиски 12-летнего мальчика и 13-летней девочки, которые также ушли под воду.

Дети пропали 7 марта. Несовершеннолетние купили в местном магазине шоколад, затем отправились на Москву-реку, где, как предварительно установили следователи, подошли к краю ледяного покрова. Тот не выдержал их веса.

На месте находились очевидцы, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Спустя несколько дней поисков обнаружили одного из пропавших, он не выжил.

Ранее в Волгограде школьник взял свои деньги и пропал.

 
