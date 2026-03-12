«На такой шаг должны пойти все»: в Госдуме поддержали предложенную Инфантино реформу

Депутат Госдумы Светлана Журова поддержала предложение главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино об отказе отстранять сборные по политическим причинам. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Я согласна с инициативой Инфантино включения в устав ФИФА запрет на политические баны и отстранения. Я это говорила, что на такой шаг должны пойти все спортивные федерации. Чтобы по политическим мотивам можно было отстранять какие-то страны», — заявила Журова.

Инфантино предложил закрепить в регламенте невозможность отстранения сборных из-за политики и наказывать те страны, которые будут призывать к бойкоту матчей.

2 февраля Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран может принять участие в ЧМ по футболу.