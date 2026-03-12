Размер шрифта
Главком НАТО пригрозил жестким ответом за помощь Ирану в атаках на американских военных

Главком НАТО пообещал жестко отвечать за помощь Ирану в атаках на военных США
Jon Gambrell/Reuters

США готовы жестко отвечать любой стороне, которая содействует Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, пишет РИА Новости.

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко... Я уверен, что мы дадим решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — сказал Гринкевич на слушаниях в американском сенате.

8 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что попросил Россию не передавать Ирану разведданные, которые можно использовать для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. При этом американский президент говорил, что у Вашингтона нет доказательств обмена такой информацией, но ее передача не помогла бы Тегерану.

5 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что со стороны Ирана к России не поступало никаких обращений по поводу поставок оружия.

Ранее в Иране заявили, что рассчитывают на помощь союзников в борьбе с США и Израилем.

 
