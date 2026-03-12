Размер шрифта
Хуснуллин заявил о необходимости «серьезной» работы в сфере ЖКХ

Хуснуллин: России придется серьезно заняться проблемами ЖКХ в ближайшие годы
Павел Лисицын/РИА Новости

Россия должна со всей серьезностью подойти к вопросам ЖКХ и решить проблемы, которые накопились за все предыдущие годы в этой сфере. Об этом заявил в ходе форума «Единой России» «Есть результат!» вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Следующий блок работы — это модернизация инфраструктуры. Здесь нам нечем похвалиться, потому что мы за десятилетия набрали огромную проблему в ЖКХ», — отметил он.

При этом Хуснуллин добавил, что в случае, если «не заниматься ЖКХ, то ЖКХ будет заниматься нами».

Он добавил, что в стране происходит старение коммунальной инфраструктуры, а порядка 30% предприятий ЖКХ в России оказываются убыточными.

До этого в партии «Единая Россия» назвали модернизацию ЖКХ ключевым направлением народной программы. Там отметили, что в рамках программы уже было заменено около 7 тыс. км коммунальных сетей, завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ. Следующий этап — создание прозрачной системы расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее в Госдуме рассказали о грядущем уменьшении расходов на ЖКХ.

 
