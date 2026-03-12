Захарова рассказала, что Армения отказалась от помощи беженцам из Карабаха

Армения отказалась принять гуманитарную помощь, которую Россия планировала передать беженцам из Карабаха. Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Россия стала одной из первых, кто направил гуманитарную помощь проживающим в Армении карабахцам, однако Ереван отказал.

«Хотя уже тогда в Ереване были не слишком рады содействию с российской стороны почему-то. <...> И вот новый отказ», — сказала Захарова.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

После этого Пашинян заявил, что возвращение армян в Нагорный Карабах может стать угрозой миру, установленному между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что повестка возвращения внутренне перемещенных лиц опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта.

Ранее Пашинян оценил отношения Армении и России.