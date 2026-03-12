В Индии педофил заманил в лес семилетнюю девочку и забил ее камнем

В Индии педофил выманил ребенка из дома, завел в лес, изнасиловал и забил камнем. Об этом сообщает Ommcom News.

Инцидент произошел 9 марта в округе Сундаргарх. По версии следствия, мужчина выманил семилетнюю девочку из дома и отвел в уединенный лесной массив недалеко от города — там он изнасиловал ребенка. Когда малолетняя пригрозила рассказать обо всем семье, мужчина ударил ее по голове большим камнем. Девочка не выжила, преступник спрятал ее под тяжелым валуном и скрылся.

Родственники, обнаружив пропажу, подали заявление в полицию. В ходе расследования подозрение пало на задержанного, и он признался в содеянном. На место в лесу выехала следственная группа, которая нашла девочку. В данный момент ведется следствие.

