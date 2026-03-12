Размер шрифта
Тарасова заявила, что мирового хоккея без России не существует

Тарасова: без сборной России мирового хоккея нет
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что без российских спортсменов международные хоккейные соревнования нельзя назвать сильнейшими. Ее слова передает «Советский спорт».

«Сейчас мирового хоккея нет. Какой же он мировой, если там нет одной из сильнейших сборных? Хоккей без России — все равно, что хоккей без Канады», — заявила Тарасова.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее в ФХР заявили, что будут добиваться допуска до турниров пока только молодежных сборных.

 
