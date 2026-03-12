Размер шрифта
Юрист напомнила, что положено россиянам за работу в праздники

Юрист Чирикова напомнила про двойную оплату работы в праздники
Работодатель не имеет права урезать зарплату из-за нерабочих дней в праздники, а в случае выхода сотрудника в такие дни на работу — должен оплатить труд в двойном размере. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

«Платит всегда работодатель, то есть организация или ИП, с которым заключен трудовой договор. Если у работника оклад, праздники его не урезают. Наличие нерабочих дней в месяце не дает права уменьшать зарплату. Если же оплата сдельная или по часовым и дневным ставкам, за праздничные дни, когда сотрудник не работал, ему полагается дополнительное вознаграждение. Его размер определяется коллективным договором, соглашением или локальным актом. Совсем другая история, когда человек выходит на работу в праздник. По статье 153 ТК РФ такой труд оплачивается минимум в двойном размере. Для окладников расчет зависит от того, вписывается ли работа в месячную норму часов или выходит за нее. В первом случае доплата составляет одинарную ставку сверх оклада, во втором уже двойную. Работник может вместо повышенной оплаты взять другой день отдыха. Тогда праздничная смена оплачивается в одинарном размере, а отгул не оплачивается. С 2025 года в законе закреплено еще одно правило: если сотрудник выбрал отгул, но не успел его использовать до увольнения, работодатель обязан выплатить разницу», — сказала она.

Чирикова уточнила, что для россиян со сменным графиком работы зарплата в обычные субботу и воскресенье остается стандартной, однако выход в федеральные праздники также должен быть оплачен дополнительно.

«Работа в субботу или воскресенье по утвержденному графику сама по себе не означает двойную оплату, ведь для человека это обычная смена. Однако если смена попадает на федеральный праздник, оплата все равно идет по правилам статьи 153 ТК РФ. Также стоит помнить, что в отдельных регионах могут быть свои дополнительные нерабочие дни, прежде всего религиозные праздники, установленные местными актами», — добавила она.

Юрист напомнила, что в 2026 году граждан ждут дополнительные выходные в мае, июне, ноябре и декабре, а последние рабочие дни перед праздниками будут сокращены на один час.

«Перед каждым праздником рабочий день по статье 95 ТК РФ сокращается на один час. Поэтому короче обычного будут 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. А вот 30 декабря предпраздничным не считается, потому что 31 декабря формально не нерабочий праздничный день, а перенесенный выходной», — уточнила эксперт.

