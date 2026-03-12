Размер шрифта
Военная инфраструктура США на Ближнем Востоке дестабилизирует весь регион

Присутствие американских военных баз в странах Ближнего Востока ведет к нестабильности во всем регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает агентство Mehr.

«Военное присутствие США в этих странах не только не обеспечивает безопасность, но и становится фактором нестабильности, а использование территории мусульманских стран для нападения на другую мусульманскую страну совершенно не может быть оправдано», — заявил Багаи.

До этого официальный представитель МИД Ирана обратился к соседним странам с просьбой не позволять США злоупотреблять их территорией. Он напомнил, что американские военные напали на суверенное государство, ликвидировали верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и важнейших командиров страны. Кроме того, Багаи возложил ответственность за происходящее на Ближнем Востоке на Европу.

28 февраля США с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. В рамках этой кампании были атакованы многие города в Исламской Республике, включая столицу. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее появилось фото 14-месячной внучки верховного лидера Ирана, погибшей вместе с дедом.

 
