Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

В НАТО заявили о попытках снизить риск прямого столкновения Европы с Россией

Главком НАТО Гринкевич: США работают над снижением риска конфликта Европы и РФ
Jon Gambrell/Reuters

США работают над тем, чтобы снизить риск прямого столкновения Европы с Россией. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, пишет РИА Новости.

«Европейское командование США работает совместно с нашими партнерами над восстановлением условий стратегической стабильности на всем евразийском пространстве и снижением риска конфликта между Россией и Европой», — сказал Гринкевич на слушаниях в американском сенате.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что ряд европейских стран считают Россию «экзистенциальной угрозой».

Также на слушаниях Гринкевич сообщил, что Европа сможет полностью перевооружиться к 2035 году. Он обнадеживающе оценил перспективы восстановления оборонного потенциала союзников США. По словам генерала, процесс пойдет по нарастающей по мере оздоровления европейской военно-промышленной базы.

12 марта постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил об отсутствии сомнений в том, что Евросоюз готовится к войне с РФ. Дипломат назвал пророческим высказывание бывшего польского президента Анджея Дуды о том, что Украина утащит на дно всех, кто ее поддерживает. По словам Полянского, ряд западных стран стремится помешать мирным усилиям России и США, которые предпринимаются в духе договоренностей, достигнутых в августе прошлого года в Анкоридже.

Ранее в Совфеде заявили о «полной слепоте» Европы.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!