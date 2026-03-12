США работают над тем, чтобы снизить риск прямого столкновения Европы с Россией. Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, пишет РИА Новости.

«Европейское командование США работает совместно с нашими партнерами над восстановлением условий стратегической стабильности на всем евразийском пространстве и снижением риска конфликта между Россией и Европой», — сказал Гринкевич на слушаниях в американском сенате.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что ряд европейских стран считают Россию «экзистенциальной угрозой».

Также на слушаниях Гринкевич сообщил, что Европа сможет полностью перевооружиться к 2035 году. Он обнадеживающе оценил перспективы восстановления оборонного потенциала союзников США. По словам генерала, процесс пойдет по нарастающей по мере оздоровления европейской военно-промышленной базы.

12 марта постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил об отсутствии сомнений в том, что Евросоюз готовится к войне с РФ. Дипломат назвал пророческим высказывание бывшего польского президента Анджея Дуды о том, что Украина утащит на дно всех, кто ее поддерживает. По словам Полянского, ряд западных стран стремится помешать мирным усилиям России и США, которые предпринимаются в духе договоренностей, достигнутых в августе прошлого года в Анкоридже.

Ранее в Совфеде заявили о «полной слепоте» Европы.