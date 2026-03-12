Размер шрифта
Зеленского уличили в желании прийти к власти в Венгрии

Сийярто: Зеленский ведет себя так, будто хочет сам взять власть в Венгрии
Global Look Press

В преддверии парламентских выборов в Венгрии президент Украины Владимир Зеленский уже стал ключевой фигурой. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Давлением на выборы в Венгрии Зеленский показывает, что сам готов сформировать правительство страны во главе с проукраинской оппозицией и сместить премьер-министра Виктора Орбана, считает дипломат. По словам Сийярто, угрозы украинского лидера в адрес Орбана также демонстрируют «вмешательство Украины любой ценой».

В начале марта Зеленский начал открыто угрожать премьеру Венгрии. Он пообещал дать его адрес украинским военным, если венгерский политик продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ в размере €90 млрд.

Позже с угрозой в адрес венгерского премьер-министра выступил экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко. Он заявил, что СБУ знают не только, где живет Орбан, но и где он ночует, гуляет, пьет пиво и вино и с кем встречается. Омельченко призвал венгерского политика «подумать о своих пятерых детях и шести внуках».

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля 2026 года.

Ранее Орбан позвонил матери, чтобы успокоить ее.

 
