Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Бизнес

Французский нефтегазовый гигант остановил добычу в нескольких странах Ближнего Востока

TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ
Horst Galuschka/Global Look Press

Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies остановил добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что составляет 15% от общего объема ее производства. Об этом говорится в заявлении компании.

В то же время отмечается, что на добычу нефти TotalEnergies на суше в ОАЭ (около 210 тыс. баррелей в сутки) конфликт на Ближнем Востоке не повлиял, поскольку она экспортируется через терминал в Фуджейре.

Накануне стало известно, что TotalEnergies и Shell объявили форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Катара.

До этого советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!