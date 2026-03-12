Французский нефтегазовый гигант остановил добычу в нескольких странах Ближнего Востока

TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ

Французский нефтегазовый гигант TotalEnergies остановил добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что составляет 15% от общего объема ее производства. Об этом говорится в заявлении компании.

В то же время отмечается, что на добычу нефти TotalEnergies на суше в ОАЭ (около 210 тыс. баррелей в сутки) конфликт на Ближнем Востоке не повлиял, поскольку она экспортируется через терминал в Фуджейре.

Накануне стало известно, что TotalEnergies и Shell объявили форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из Катара.

До этого советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.