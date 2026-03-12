Бойцы Народной Армии КНДР, которые помогали российским войскам освобождать Курскую область в 2025 году, проявили беспримерное мужество, Россия никогда не забудет их подвиг. Об этом заявила на показе документального фильма «Корейский спецназ» журналист и депутат Госдумы Марина Ким.

Мероприятие прошло в Музее Победы на Поклонной горе и было приурочено к годовщине заявления президента России Владимира Путина о переходе операции по освобождению Курской области в финальную фазу.

Документальный фильм снят Ким на тренировочных полигонах и в лагере корейского спецназа. В нем впервые показаны особенности быта и подготовки военнослужащих спецподразделений Народной Армии КНДР. Также в ленте подчеркивается вклад корейских бойцов в освобождение Курской области.

«Там бойцы сразу нескольких подразделений смогли совершить то, что никто в военной и в мировой истории никогда не делал. Все это стало возможным и благодаря тем, кого мы по праву считаем союзником и братом: корейские военнослужащие мужественно выполняли свой долг, не страшась ни трудностей, ни ранений. Мы ценим и помним тех, кто нам помог в эту трудную минуту», — подчеркнула Ким.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила мужество и непоколебимые нравственные ориентиры корейских бойцов, а также то, что в Курской области они плечом к плечу с российскими войсками боролись не только за освобождение территории, но и за правду и справедливость.

«Противник направил против нашей страны лучшие силы, и потерпел поражение. Иначе быть не могло — за нами правда», — подчеркнула она.

Cенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев, находившийся в Курской области в момент начала вторжения боевиков ВСУ, напомнил, что одной из их главной целей был захват Курчатовской АЭС.

«Они намеревались, захватив ядерный объект, начать шантажировать и Россию, и весь мир. Пришедший нам на помощь корейский спецназ показал, что такое верность братскому долгу», — считает Кондратьев.

Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев рассказал о процессе сбора доказательств зверств боевиков ВСУ, в том числе в Курской области, и привел несколько конкретных примеров.

После показа фильма «Корейский спецназ» также была продемонстрирована лента о освобождении Курской области, снятая режиссерами КНДР.