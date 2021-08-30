Педагоги Петербурга получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Педагоги Санкт-Петербурга перед началом учебного года получат единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

«С огромным уважением к труду педагогов эти признанные авторитеты в педагогике и науке предложили найти возможность поддержать наших учителей и воспитателей», — рассказал градоначальник.

По словам Беглова, данная мера коснется более120 тыс. человек.

«Выплату получат учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры — все, кто непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях», — уточнил губернатор.

Беглов подчеркнул, что проведет совещание с членами городского правительства, на котором будут даны поручения, чтобы произвести выплаты в течение трех недель.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности предложил объявить 2023 год в России Годом педагога. Лидер страны заметил, что будущее страны создается руками и талантами учителей. Путин также подчеркнул, что нужно совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей.