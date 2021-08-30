Названы регионы с самой дорогой посуточной арендой жилья

Летом 2021 года арендой жилья россияне больше всего интересовались на юге России — наибольшей популярностью пользовались Краснодарский край, Крым. Вместе со Ставропольем и Дагестаном на них пришлось 38,1% от общего спроса, выяснили эксперты «Авито Недвижимости» (исследование есть у «Газеты.Ru»). Среди них самое востребованное для туристов жилье оказалось в Краснодарском крае — 18,9% от общего спроса. На долю Крыма приходится 11,1% от общего спроса. Третьим по популярности у россиян стал Санкт-Петербург, за которым следуют Московская область, Москва и Татарстан.

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При этом самые высокие цены на посуточную аренду, вопреки ожиданиям, оказались не на самых популярных у россиян южных курортах.

Так, дороже всего снять квартиру на сутки этим летом было в Приморском крае и Чукотском АО (средняя цена составила 3 500 рублей в сутки), в также в Камчатском крае (в среднем снять квартиру стоит 2 700 рублей в сутки). Цены на посуточную аренду в этих регионах традиционно разгоняют вахтовики и сотрудники в командировках.

Что касается посуточной аренды загородной недвижимости, то максимальные цены этим летом зафиксированы в Чеченской Республике, где средняя цена аренды составила 20 тыс. рублей в сутки, Москве — средняя цена равнялась 15 тыс. рублей в сутки, и Камчатском крае, где снять дом можно было в среднем за 14 тыс. рублей в сутки, выяснили в «Авито Недвижимости».

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Рынок посуточной аренды «ожил» в этом году после серьезного падения в 2020-м году на фоне эпидемии и спада внутреннего туризма и бизнес-поездок. Большинство посуточных квартир было переориентировано на долгосрочную сдачу, писала «Газета.Ru». По данным аналитического центра ЦИАН, в прошлом году самые высокие ставки посуточной аренды были в Москве (3 170 рублей), Санкт-Петербурге (2 290 рублей) и Ростове-на-Дону (2 160 рублей). Рост цен был зафиксирован главным образом в Краснодарском крае, куда активно переезжали работать сотрудники на удаленке.