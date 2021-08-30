В ЕР предложили продлить дачную амнистию на пять лет

В Госдуму внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, а также расширении упрощенного режима регистрации дачных участков и домов. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет. Таким образом, упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года», — уточнил депутат.

По словам Крашенинникова, новые правила позволят легализовать жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года на земельных участках, на которые у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы.

В апреле 2021 года стало известно, что в Росреестре разработали законодательные поправки, упрощающие оформление прав на землю и объекты недвижимости. Основной идеей предложенного проекта ведомства является введение возможности приватизации земельных участков, принадлежащих гражданам на праве постоянного пользования и пожизненного наследуемого владения.