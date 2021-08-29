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«Ашан» снизил число супермаркетов в России

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Торговая сеть «Ашан» в первом полугодии 2021 года избавилась в России от 17 нерентабельных магазинов — оптимизация помогла улучшить финансовые показатели, пишет РБК.

В конце прошлого года в России было 274 магазина «Ашан», по данным на на 30 июня этого года — 238 магазинов.

Как пояснил генеральный директор «Ашан Ритейл Россия» Иван Мартинович закрытие нескольких супермаркетов в 2021 году связано с их «неудовлетворительными результатами».

Отмечается, что «Ашан» на российском рынке в течение последних пяти лет снижал выручку по РСБУ. В 2020 году она у ООО «Ашан» упала на 12%. В прошлом году ретейлер впервые за пять лет зафиксировал рекордный чистый убыток в размере 4,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что у большинства российских предпринимателей резко упала выручка с начала года. Более четверти сообщили, что их выручка сократилась на 20-50%.

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