Система кибербезопасности Сбера признана лучшей в Европе

Международное издание Global Finance признало систему безопасности Сбера лучшей в Центральной и Восточной Европе, отдав российскому банку победу в номинации «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best Information Security and Fraud Management).

Жюри премии высоко оценило систему кибербезопасности СберБанка, а также платформу фрод-мониторинга, которая анализирует около 400 млн операций в сутки (с начала 2021 года спасено 63,4 млрд руб. клиентов), и Центр киберзащиты, который ежедневно обрабатывает более 130 млрд событий кибербезопасности, при этом выявляя около 100 кибератак на финансовые сервисы и инфраструктуру. СберБанк первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения, не имеющего аналогов в мире.

Кроме того, отмечена разработанная СберБанком платформа аналитики киберугроз Threat Intelligence Platform, в которой запущен новый модуль по анализу внешнего периметра на уязвимости.

Награда в том числе учитывает развитие сервисов кибербезопасности в СберБанк Онлайн, помогающих клиентам защитить себя от кибермошенников. Более 780 тысяч номеров передано через сервис «Сообщить о мошеннике», который объединен с антифрод-системой, и благодаря которой удалось спасти от хищения более 500 млн руб. средств клиентов.

Постоянная работа по совершенствованию инструментов и решений позволила команде департамента кибербезопасности взять эту награду, подтвердив тем самым свои лидирующие позиции в области кибербезопасности.

Напомним, помимо победы в категории «Лучшее решение по информационной безопасности», СберБанк стал лучшим цифровым банком для частных и корпоративных клиентов, а также одержал победу еще в семи престижных номинациях.