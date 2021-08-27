Китай запретит IPO в США технологическим компаниям

Китайские власти намерены запретить IPO (первичное публичное размещение акций) в США технологическим компаниям, которые работают с большим количеством «чувствительных» данных о потребителях. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В последние несколько недель некоторые компании и международные инвесторы получили уведомление от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, что, по новым правилам, предприятиям, которые работают с пользовательскими данными, нельзя выходить на биржу за границей, рассказали собеседники издания.

Эти требования нацелены на фирмы, которые хотели разместить акции на бирже за рубежом через структуры, зарегистрированные за пределами страны. При этом компании, использующие менее конфиденциальные данные, например, в фармацевтической отрасли, по-прежнему могут получить одобрение на IPO.

Как отмечает WSJ, за счет этого Пекин может усилить контроль за схемами, которые используют крупные технологические организации, чтобы обойти ограничение на иностранные инвестиции. Для китайских властей такие сектора, как интернет и телекоммуникации, образование, являются очень «чувствительными» по политическим причинам и соображениям безопасности.

Ранее власти Китая заявляли, что компании, которые хотят выйти на IPO, должны соблюдать национальное законодательство и обеспечивать безопасности национальной сети, критической информационной инфраструктуры и персональных данных. При этом в стране было приостановлено более 40 IPO на фоне расследований против компаний.