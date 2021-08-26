В Киеве заявили, что будут «громко» просить США о санкциях против Nord Stream AG

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала »24».

«Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции», — сказал Витренко.

По его словам, требования будут касаться санкций в отношении нынешнего оператора газопровода.

Днем ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде немецким властям и получила отказ в просьбе освободить строительство газопровода «Северный поток — 2» от Газовой директивы ЕС. Речь идет о нормах, которые предусматривают разделение деятельности по добыче и последующей транспортировке газа. Таким образом, компания не может владеть трубопроводом, по которому поставляет газ.