Названы страны, куда российские туристы полетят осенью

Самым популярным туристическим направлением этой осенью для россиян останется Турция, показало исследование сервиса по поиску авиабилетов Aviasales. На нее пришлось 17% купленных билетов.

По сравнению с летом осенью туристы чаще летят в Венгрию (доля бронирований сейчас 3%), реже — в ОАЭ (2%). Также россияне чаще берут авиабилеты в Грецию (4,4%), на Кипр (3,2%), Черногорию (2,2%), Хорватию (2%) и в Египет (1%), реже — в Грузию (2,6%), Болгарию (2%) и Сербию (1,1%).

При этом меньше всего бронирований в основном пришлось на африканские страны. В анти-топ вошли Гвинея, Экваториальная Гвинея, Мавритания, Зимбабве, Нигерия, Мали, Уганда, а также Сальвадор, Парагвай и Ливан. По большинству направлений на эти страны пришлось всего 4 авиабилета из 10 тыс. забронированных (0,004%).

Ранее Россия заняла первое место по числу туристов в Турции. По данным местных властей, с начала года эту страну посетили более 1,55 млн россиян. На втором месте оказалась Германия (1,26 млн туристов), на третьем — Украина (1,12 млн).

Сколько россияне тратят на отдых – читайте в материале «Газеты.Ru».