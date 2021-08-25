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Путин утвердил единого оператора букмекерских ставок в России

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Президент России Владимир Путин назначил на роль единого оператора учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Таким образом, одним из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) перестанет быть платежная компания QIWI.

Согласно распоряжению президента, АО «Современные платежные решения» станет компанией, которая будет финансировать «Единый регулятор азартных игр». Учредителем регулятора выступает Росимущество.

Ранее стало известно, что директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приравнять букмекерские конторы к казино и ограничить право данных организаций на прием ставок в онлайн-режиме. Он также призвал председателя правительства перенести деятельность таких контор из населенных пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на прием ставок в онлайн-режиме.

В 2020 году Минэкономразвития исключило букмекерские конторы из перечня системообразующих предприятий.

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