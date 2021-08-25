Банки предупредили о проблемах при блокировке платежей в онлайн-казино

Российские банки предупредили, что могут возникнуть сложности при блокировке платежей, отправляемых нелегальным онлайн-казино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка, отправленное вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву.

Проблемы появились в связи с реализацией закона о пресечении переводов в пользу запрещенных онлайн-казино. Документ приняли в июне текущего года.

Новый законопроект ограничил перевод денег по поручению физических лиц в пользу организаторов незаконных онлайн-казино и лотерей. Тем не менее у банков нет возможности в автоматическом режиме проверять клиентов на причастность к запрещенной деятельности.

Закон «Об информации» (149-ФЗ) не дает банкам право пользоваться реестром. В данный реестр попадают адреса организаций, чья деятельность запрещена на территории России. Информация об онлайн-казино тоже хранится в нем.

На фоне чего банки формируют индивидуальные запросы, что «влечет многократное увеличение нагрузки на реестр».

Участники рынка попросили доработать законодательство, а также открыть банкам доступ к автоматическим проверкам реестра.

Ранее в России предложили приравнять букмекерские конторы к казино.