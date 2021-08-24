Китай назвал требования к компаниям для выхода на биржи

Китайские компании, которые планируют обрести статус публичных, в том числе за рубежом, должны будут соблюдать два основных требования. Об этом заявил заместитель министра КНР по кибербезопасности Шэн Ронхуа, передает телеканал CNBC.

Один из них – это соблюдение национального законодательства, а другое — обеспечение безопасности национальной сети, критической информационной инфраструктуры и персональных данных, сказал чиновник.

Эти заявления прозвучали на фоне приостановке листинга (размещения ценных бумаг) китайских компаний в США из-за политической неопределенности. Как сообщил ранее Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала предъявлять новые требования к раскрытию информации для компаний из КНР, которые хотят разместить свои ценные бумаги на бирже в Нью-Йорке, чтобы инвесторы были лучше осведомлены. В частности, нужно сообщать о потенциальных рисках в случае вмешательства в дела компании со стороны китайских властей.

Китай между тем также усилил контроль за размещением акций. Накануне в стране было приостановлено более 40 IPO (первичное публичное размещение) на фоне расследований против компаний. Среди них — юридическая фирма Tian Yuan и компания China Dragon Securities Co., которая предоставляет брокерские услуги, дает консультации по инвестициям в ценные бумаги.

О том, как российские инвесторы потеряли свои деньги из-за обвала акций китайских образовательных компаний на фоне регуляторного давления, читайте в материале «Газеты.Ru».