Кремль позитивно оценивает работу правительства по сдерживанию цен на продукты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кабмин занимается ситуацией с ценами на продукты на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счет есть прямое поручение президента России», — сказал Песков.

По его словам, Кремль положительно оценивает действия правительства в этом вопросе.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что Федеральная антимонопольная служба отрегулирует диапазон наценок для базовых продуктов питания.

Для этого крупнейшие торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок. Всего мониторинг затронет 25 социально значимых товаров, среди которых мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб, свекла и другие. Ретейлерам предлагается установить на эти продукты диапазон «справедливых» наценок.

По данным издания, антимонопольная служба действует в рамках поручения президента России Владимира Путина о представлении квартальной отчетности по ценам на продукты.